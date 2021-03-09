09 Марта 2021
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Происшествия Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье постоялица санатория получила компенсацию за сломанную на отдыхе ногу

Постоялица прикамского санатория "Красный Яр" получила компенсацию за то, что сломала во время отдыха ногу, сообщили Накануне.RU в краевом управлении судебных приставов.

В ноябре 2019 г. жительница Пермского края отдыхала в санатории "Красный Яр". Возвращаясь с прогулки в лесу, женщина поскользнулась на уложенной вокруг корпуса обледенелой плитке, упала и получила травму ноги. На "скорой" пострадавшую доставили в больницу, где поставили диагноз "перелом левого бедра со смещением". В тот же день ей сделали операцию, но на полное восстановление потребовалось около трёх месяцев. Всё это время пострадавшая передвигалась по квартире с помощью ходунков и костылей.

Поправившись, она обратилась в суд с иском о взыскании расходов на лечение и компенсации морального вреда. Перед рассмотрением дела по существу судом была произведена замена ненадлежащего ответчика (ООО "Санаторий "Красный Яр") надлежащим (ЗАО "Курорт Ключи"), так как именно эта организация взяла на себя обязательства по оказанию истице услуг проживания, питания, курортного лечения и досугового обслуживания.

В ходе процесса выяснилось, что травму пострадавшая получила в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд обязал ЗАО "Курорт Ключи" выплатить пострадавшей 307 тыс. руб. Организация перечислила всю сумму в установленный для добровольного исполнения срок.

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В Прикамье постоялица санатория получила компенсацию за сломанную на отдыхе ногу

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Теги: Красный Яр, курорт ключи, компенсация



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