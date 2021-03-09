В Дагестане четвертая с начала года вспышка пищевых отравлений – в Махачкале госпитализированы 20 детей

В Дагестане очередное массовое пищевое отравление. В Махачкале с симптомами отравления госпитализированы 24 человека, 22 из них – дети, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. О причине вспышки пока не сообщается.

Это уже четвертая с начала года массовая вспышка отравлений в республике.

В конце февраля в Каспийске были госпитализированы два десятка детей и несколько взрослых с признаками острой кишечной инфекции.

В середине января более 300 человек попали в больницы Буйнакска (большая часть – тоже дети). В результате проверки выяснилось, что причиной отравления была некачественная вода в городской системе водопровода.

Также с 1 по 4 февраля 30 школьников обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой.