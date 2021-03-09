Заре Синанян встретился с представителями армянской диаспоры в Екатеринбурге

Уполномоченный по делам диаспор республики Армения Заре Синанян встретился с представителями армянской общины Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU. Уральская столица стала заключительным городом в его "турне" по городам России, среди которых также были Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

Встреча состоялась 6 марта в УрГЭУ-СИНХ, Синанян презентовал две программы, направленные на успешную репатриацию армян обратно на родину.

Программы реализуются с 2020 г. и полностью финансируются правительством Армении. В нынешнем году Заре Синанян планирует разбираться с тремя основными проблемами, решение которых стимулирует граждан других стран к возвращению в Армению.

"Пока нет конкретно работающего варианта, но у него есть свое видение. Есть три проблемы, которые для этого нужно решить: образование (нужно дать образование людям, которые переедут в Армению), экономический сектор (заработок и т.д.), некая интеграционная программа (чтобы человек без препятствий смог влиться в армянское общество)", - пояснил представитель диаспоры в Екатеринбурге Саркис Агаджанян.

Омбудсмен заявил, что готов посодействовать в вопросах принятия нормативно-правовых актов для облегчения репатриации армян. На данный момент в Армении действует закон, на основании которого человек, проживающий менее пяти лет в Армении, не имеет права работать на государственной службе. Сегодня этот вопрос уже решается Заре Синаняном, в том числе и посредством переговоров с представителями законодательной ветви власти.

Участники встречи не могли не обсудить и политический кризис в Ереване. Напомним, недавно премьер-министр Никол Пашинян попытался уволить руководство генштаба ВС Армении, а военные, в свою очередь, призвали к неповиновению премьеру. В стране проходят митинги сторонников Пашиняна и оппозиции. Свою политическую позицию уполномоченный по делам диаспоры Армении оценил как нейтральную, заявив, что не собирается влезать в конфликт сторон. По его предположениям, в скором времени граждане республики станут свидетелями внеочередных выборов в парламент.

Скандальным фоном для встречи в Екатеринбурге стали публикации в СМИ о странных связях омбудсмена с западными странами и о том, что он, возможно, занимается шпионажем в ходе поездок. Например, в публикациях говорится о том, что он почему-то посещает регионы, где есть атомные станции. Хотя, например, в Москве и Тюменской области их нет. "На самом деле это полнейший абсурд. Синанян сказал, что цель его визита – это утверждение связей с армянскими общинами России и ознакомление с их структурами", – заключил представитель диаспоры в Екатеринбурге Саркис Агаджанян.