Рождаемость в январе рухнула до минимума за последние 20 лет

В январе в России было зарегистрировано всего 106,6 тыс. рождений, свидетельствуют опубликованные данные Росстата. Это наименьшая за месяц рождаемость с 2001 года.

Рождаемость сократилась на 10% к январю прошлого года, а в Северо-Западном федеральном округе - на 16,5%. В 10 субъектах падение составило более 20%. Правда, в пяти субъектах она увеличилась, причем в четырех из них весьма существенно - на 15-20%.

Убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью составила 113 тыс. человек за месяц. В прошлом январе было 45 тыс. Смертность превысила рождаемость в два раза . При этом в Тверской и Новгородской областях - в четыре раза! Еще в 20 регионах - в три раза и более. Там словно идет война. Еще в 36 регионах смертность превысила рождаемость более чем в два раза.

Только в девяти субъектах РФ рождаемость превысила смертность. Все - национальные республики или автономии. Хотя и в большинстве из них рождаемость тоже снизилась.

Данные за январь говорят о настоящей демографической катастрофе в России, на которую власти не обращают внимания. Отчасти антирекорд в рождаемости за последние 20 лет может быть связан с тем, что в нынешнем году в январе было 15 рабочих дней против 17 в прошлом, а регистрация рождений происходит в основном по будням. С исключением этого фактора рождаемость могла бы составить 120 тыс. Однако это не способно отменить кошмарной демографической динамики. Даже при дальнейшем снижении смертности "естественная" убыль населения за год не будет меньше, чем в прошлом году, когда она составила почти 700 тыс., из которых лишь чуть более 100 тыс. пришлись на коронавирус, а около 350 тыс. - на катастрофически низкую рождаемость. То есть население все равно сократилось бы на эту величину и без коронакризиса.

В 2021 году мы ожидаем, что рождаемость рухнет еще больше - с 1,436 млн в прошлом году до 1,2-1,3 млн, то есть до уровня 2000-2001 гг. По этой причине не стоит ожидать, что убыль населения уменьшится даже при снижении смертности.