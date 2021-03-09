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лабытнанги стела (2011) | Фото: Накануне.ru

Жители Приуральского района поддержали вопрос объединения всех поселений и присоединение Харпа к Лабытнанги

Жители Приуральского района поддержали вопрос объединения всех поселений в единый муниципальный округ и инициативу жителей Харпа о присоединении к Лабытнанги, сообщили Накануне.RU в районной администрации.
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Тема была поднята на публичных слушаниях, участниками которых стали около сотни человек.

"Диалог сложился конструктивный: на все вопросы получены ответы, пожелания жителей дошли до адресатов. Приуральцы с пониманием отнеслись с желанию единственного поселения городского типа объединиться с соседним городом. Участники отмечали преимущества внедрения одноуровневой системы управления территориями и оптимизации организационных процессов исполнения полномочий органами местного самоуправления", - говорится в сообщении администрации.

Готовность к муниципальной реформе подтвердил и глава муниципального образования Приуральский район Иван Сакал.

"Мы внимательно и с уважением отнеслись к инициативам как белоярских депутатов, так и жителей поселка Харп. Сегодня мы уже понимаем, что эти решения взвешенные и прагматичные и нашли отклик у жителей района. Мы видим желание приуральцев объединиться и готовы начать подготовку к организационным изменениям в системе управления", - заявил он.

В итоге жители Приуралья проголосовали "за" реформу. Их решение поступит на рассмотрение районными депутатами уже в марте этого года. Затем вопрос направят на рассмотрение в краевое заксобрание.

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Жители Приуральского района поддержали вопрос объединения всех поселений и присоединение Харпа к Лабытнанги

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Теги: объединение, Приуральский район, Харп, Лабынанги



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