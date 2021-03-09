СМИ: подана заявка на регистрацию российско-китайской вакцины от COVID-19

В России подана заявка на регистрацию совместной российско-китайской вакцины от COVID-19. Ее разрабатывают компании CanSinoBiologics и Petrovax, на данный момент препарат проходит третью фазу клинических испытаний, передает "Интерфакс" со ссылкой на посла Китая в России Чхана Ханьхуэя.

В России испытания дали "весьма положительные данные".

Посол также отметил успехи в сотрудничестве по другим вакцинам от коронавируса: вопрос о кооперации рассматривают производитель "Спутника V" и китайские предприятия, Минздрав России уже одобрил заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding и на начало третьей фазы его клинических испытаний.