Парк УрГУПС в Екатеринбурге собираются обнести забором

Территорию парка УрГУПС в Екатеринбурге собираются оградить забором стоимостью более 3 млн руб. Соответствующий контракт был опубликован на сайте Госзакупок еще в ноябре 2020 г. Срок выполнения работ – 10 апреля 2021 г. Ранее общественники узнали о планах построить в парке бассейн, для этого необходимо вырубить часть деревьев, из-за чего горожане выходили на акции протеста.

"Поздравляю" всех екатеринбуржцев, а особенно жителей Заречного, Гендач, Гражданской. Поздравляю студентов и преподавателей УрГУПС и юридического, который на Колмогорова. Поздравляю с тем, что, похоже, нас хотят лишиnь еще одного парка - парка УрГУПС", - заявил на своей странице в соцсети депутат гордумы Константин Киселев.



Помимо забора, вокруг всего парка будут установлены контрольно-пропускные пункты. Общественники, выступающие против уничтожения зеленой территории, считают, что такие меры были приняты для упрощения вырубки деревьев, дальнейшей застройки и даже для мести тем, кто ежегодно озеленяет парк и заботится о его процветании.



"Удивляет только отсутствие вышек с пулеметами и колючей проволоки. Но в общем и целом все понятно и видно. По отзывам преподавателей и студентов, УрГУПС уверенно идет по направлению к концлагерю, - заявляет Киселев. - В любом случае город и горожане парка лишаются. Ужас и мрак. Вновь на ровном месте конфликт и скандал. Вновь нужно вразумлять и защищать".

Накануне.RU отправило запрос в пресс-службу УрГУПС, к моменту публикации комментарий получен не был.

Напомним, что в октябре прошлого года на территории парка УрГУПС, где была произведена незаконная вырубка деревьев, появилась буровая установка. По словам общественников, 20-ти метровая скважина понизит уровень грунтовых вод, что напрямую отразится на деревьях, чьи корни не будут доставать до влаги. Месяцем позже мэрия Екатеринбурга предложила другую площадку под бассейн вуза.