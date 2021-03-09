09 Марта 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

Ретейлеры и производители мяса птицы заморозят отпускные цены

Крупные производители мяса птицы и ретейлеры в России договорились на три недели зафиксировать оптовые цены на тушку бройлера и обеспечить объемы поставок не ниже уровня прошлого года, сообщает "Коммерсантъ".

Договоренность носит неформальный характер и не закреплена документально. Цена за килограмм тушки цыпленка была зафиксирована на уровне 145 рублей.

В соглашении приняли участие Национальный союз птицеводов («"Черкизово", "Продо", ГАП "Ресурс") и Ассоциация компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, "Магнит", "Ашан").

Как сообщалось, российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены на свою продукцию. Отмечалось, что динамика цен является следствием подорожания кормов, снижения объемов производства из-за распространения птичьего гриппа, а также сокращения импорта инкубационных яиц из-за роста заболеваемости птицы в ЕС.

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Ретейлеры и производители мяса птицы заморозят отпускные цены

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Теги: мясо птицы, ретейлеры, отпускные цены



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