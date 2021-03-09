За подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге теперь отвечает Высокинский

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового ответственного за реализацию указа о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге.

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации региона, контроль за реализацией указа о подготовке к студенческим играм отныне осуществляет первый вице-губернатор Александр Высокинский. Ранее ответственным был Алексей Орлов, который перешел из свердловского правительства в мэрию Екатеринбурга и занял пост главы города.

"Обычная аппаратная замена в связи с известными кадровыми изменениями в команде главы региона", - прокомментировал близкий к администрации губернатора Telegram-канал "Россельбан".

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Александр Высокинский посетил строящиеся объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Бывший мэр уральской столицы лично оценил ход работ.