На Южном Урале за сутки у 149 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 149 человек подтвержден COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 53 тыс. 623 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 153 заболевших. За сутки выписаны 162 человека, всего в регионе выздоровели 46 тыс. 287 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них шесть от коронавируса. Еще у трех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.