В этом году квартиры за счет государства получат только 5,5 тыс. семей военных, чернобыльцев и вынужденных переселенцев

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 14,7 млрд руб. на жилищные сертификаты для отдельных категорий россиян. Планируется, что на эти средства будут выпущены жилищные сертификаты, которые получат более 5,5 тыс. семей (документы должны быть выпущены до конца марта).

Сертификат дает право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета. Среди получателей сертификатов есть чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и ЗАТО, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Этим же распоряжением разрешается размещать средства на погашения военной ипотеки на эскроу-счетах. Деньги с этого счета передаются застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию. Это защищает дольщиков от рисков, связанных с мошенничеством или банкротством девелопера.