Петиция в поддержку Марины Литвинович собрала уже более 11 тысяч подписей

Петиция в поддержку общественной активистки Марины Литвинович на сайте Change.org собрала уже более 11 тыс. подписей. "Более 10 тысяч людей подписали петицию! Спасибо огромное! Это придает мне сил", - написала сама Литвинович на своей странице в Instagram.

В конце прошлой недели стало известно, что большинство членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) – 22 человека – проголосовали за исключение из нее Литвинович. Ей вменяют разглашение данных следствия, использование данных в публикациях СМИ, распространение недостоверной информации и т.д. С этим не согласны подписанты петиции: "Никаких доказательств, что Литвинович разгласила данные следствия, общественности не предъявили. Кроме того, если бы разглашение и случилось в действительности, за это из ОНК не исключают. Для исключения нужны более весомые поводы, например, систематическое неисполнение обязанностей или нарушение этики. На деле происходит подмена понятий: недоброжелатели представляют все так, будто информирование общества об условиях содержания заключенных - это разглашение тайны следствия".

Авторы петиции напоминают, что во многом благодаря именно Литвинович СМИ и общественность узнавали и узнают о состоянии задержанных по многим громким делам, например, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, актера Михаила Ефремова, экс-директора ФСИН, а также так называемые "сахаровские арестанты" – участники акций 23 и 31 января, помещенные в центр содержания иностранных граждан в Сахарово (Московская область).