09 Марта 2021
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Общество Тюменская область
тюмень (2009) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени урбанисты и архитекторы научат горожан понимать язык города

В Тюменской области продолжаются качественные изменения городской среды. Меняется она не только в областном центре, но и в поселках и районных центрах, сёлах и малых городах. Например, в двух городах работают проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 г. В Тобольске – "Благоустройства Базарной площади и развитие ул. Мира", в Ишиме – "Благоустройство бульвара Белоусова", сообщили Накануне.RU в региональном Главном управлении строительства.

Тюмень же активно преображает существующие общественные пространства по новому качеству городской среды. Это, например, продолжение территории эко-парка "Затюменский", реконструкция Заречного парка. Качественная и благоустроенная городская среда – язык, с помощью которого город общается с человеком.

Научиться этому языку, формируя вокруг атмосферу комфортного пространства для жизни, работы, бизнеса и культуры, - цель II Градостроительного форум Тюменской области, который пройдет 16-18 марта. К беседе на специализированной секции по ревитализации неиспользуемых городских территорий форума приглашены представители органов власти, архитекторы, урбанисты и маркетологи. Она пройдет в рамках форума 16 марта.

Спикеры и участники обсудят лучшие проекты реконструкции и приспособления исторических зданий и комплексов, объектов промышленной архитектуры. В беседе поучаствуют основатель Центра развития архитектуры Эйндховена (Нидерланды), сопредседатель Европейского форума живых городов Кейс Донкерс, архитектор, профессор отделения реставрации, модификации, реконструкции и трансформации факультета Архитектуры, градостроительства и строительных наук Технологического университета Делфта (Нидерланды) Пауль Мёрс и основатель бюро "Рождественка", руководитель Школы сохранения и ревалоризации наследия "Ре-Школа" Наринэ Тютчева.

Гости поделятся опытом преображения пространств с учётом их исторической ценности. Так, Донкерс в своё время работал над ревитализацией масштабного заводского района "Philips" в Эйндховене под названием "Strijp area", который в итоге превратился в жильё и офисные пространства, галереи, рестораны и отели.

Донкерсу удалось наладить взаимосвязь между горожанами, профессионалами и муниципалитетом, что и позволило сделать "полную перезагрузку" Эйндховена и дать старт его новой жизни. Автор книги "Преобразовать. Приспособить. Сохранить. Голландский опыт работы с культурным наследием" Мёрс расскажет о симбиозе новой современной архитектуры, и редевелопмента, и дизайна, а также поделится опытом ревитализации промышленных зон.

Тютчева считает, что именно в исторической среде заложен колоссальный плодотворный потенциал. А экономика сохранения гораздо более эффективна, чем экономика сноса и нового строительства. Практическая секция "Сохранение ценности и актуализация неиспользуемых территорий города" II Градостроительного форума, в рамках которой пройдет обсуждение этих тем, состоится 16 марта. Сам форум поднимет множество интересных тем, касающихся архитектуры, дизайна и ревитализации.

По мнению начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, ревитализация объектов исторического наследия делает Тюменскую область привлекательной не только в инвестиционном и туристическом ключе.

"Это формирует новый контекст окружающей среды, где найдется место для комфортной жизни, для воспоминаний о накопленном опыте и построения перспективы будущего", - сказал Перевалов.

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В Тюмени урбанисты и архитекторы научат горожан понимать язык города

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Теги: IIГрадостроительный форум, язык, ревитализация



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Ранее 21.02.2021 15:54 Мск В Тюмени в марте пройдет Градостроительный форум

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