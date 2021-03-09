В Тюменской области проходят пикеты в поддержку депутата Юхневича, осужденного "за экстремизм"

В Тюменской области проходят пикеты в поддержку депутата тюменской облдумы Юрия Юхневича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

8 марта волну одиночных пикетов подхватила председатель регионального отделения женского движения "Надежда России" Татьяна Казанцева. С плакатом "Руки прочь от наших товарищей, от Юрия Юхневича" она вышла на площадь перед рынком "Пригородный", через дорогу от автовокзала.

Ранее пикеты проводили активисты "Диванных войск", комсомольцы Белгорода, коммунисты местных отделений КПРФ и жители Тюмени и Тобольска.

Напомним, в минувшую среду народный избранник был задержан и оштрафован на 1 тыс. руб. Депутату вменили то, что он на своей странице "ВКонтакте" 5 сентября 2020 г. разместил ролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", который был признан экстремистским. Сейчас материал со страницы удалён. В КПРФ не исключают, что истинные причины задержания Юхневича связаны со встречей с жителями, которую депутат провел 23 февраля в Тобольске. Полиция пыталась препятствовать ее проведению, хотя площадь является гайд-парком, и проводить публичные мероприятия там можно без согласования. Кроме того, после решения суда Юхневич не сможет принять участие в сентябрьских выборах в облдуму.