09 Марта 2021
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Экономика Свердловская область
прессованный мусор (2019) | Фото: Накануне.RU

Назван победитель первого этапа конкурса на заключение концессии по строительству МСК "Екатеринбург-Юг"

В Свердловской области определен победитель первого этапа конкурса на заключение концессии по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) "Екатеринбург-Юг".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству МСК для Екатеринбурга и его агломерации был объявлен 14 декабря 2020 года. Заявки на участие были поданы от трех компаний – ООО "СРГ-Екатеринбург", ООО "Экологические системы" и АО "УБТ-Уралвагонзавод".

В итоге допуск к дальнейшему участию в конкурсном отборе получило ООО "Экологические системы". Решение опубликовано на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Егор Свалов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области(2019)|Фото: Накануне.RU

"Стоит подчеркнуть, что это лишь предварительный результат, и права на заключение концессионного соглашения он пока не дает. Перед принятием окончательного решения комиссии предстоит провести анализ экономической деятельности предприятия, убедиться в его финансовой устойчивости и только после этого делать соответствующие выводы", - прокомментировал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

По его оценке, данный процесс может занять от четырех до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что свердловское правительство в 2021 году планирует заключить сразу два крупных концессионных соглашения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

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Назван победитель первого этапа конкурса на заключение концессии по строительству МСК "Екатеринбург-Юг"

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Теги: Екатеринбург-Юг, конкурс, победитель



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