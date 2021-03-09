09 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
Ахра Авидзба (2021) | Фото: Anaid Gogoryan (RFE/RL)

В Абхазии экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота

Служба госбезопасности Абхазии (СГБ) обвинила бывшего помощника президента и экс-командира донецкого ополчения Ахру Авидзбу, а также его охранников в планировании попытки государственного переворота.

Авидзба задержан и находится в СИЗО, также задержаны пятеро иностранных граждан из его охраны.

Как сообщается на сайте СГБ, 4 марта Авидзба был приглашен для проведения разъяснительной беседы о недопустимости нахождения с ним вооруженной охраны из пяти иностранцев. Но Авидзба на беседу не явился.

В этот же день в его доме были обнаружены ручные пулеметы, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним в большом количестве, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи.

Авидзба имеет гражданство РФ, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе, где возглавлял боевое подразделение "Пятнашка". В январе 2020 года он присоединился к протестующим в Сухуме, захватившим президентский дворец. В ходе беспорядков ушел в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Новый президент республики Аслан Бжания назначил в июне 2020 года Авидзбу своим помощником, но тот через несколько месяцев ушел с этой должности, напоминает Regnum.

Московские нацболы (незарегистрированная политическая партия, запрещена в РФ) провели пикеты у посольства Абхазии в знак протеста против ареста Авидзбы. В ходе пикетов был задержан нацбол Дамир Петров. На него оформили протокол за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и отпустили.

В телеграм-канале Партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" (запрещена в России) сообщается, что супруга Авидзбы пытается допроситься помощи в российском консульстве уже несколько суток.

Сам Авидзба призвал своих соратников выйти на улицу 11 марта. Адвокат Инга Габилая рассказала, что ранее Ахра объявил голодовку и намерен ее продолжить.

Друзья Абхаза связывают задержание с его политической активностью. 4 марта он заявил создании своего политического движения "Новые люди", оппозиционного по отношению к нынешнему правительству республики Абхазия.

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В Абхазии экс-командира донецкого ополчения обвинили в попытке переворота

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Теги: Абхазия, Ахра Авидзба, ДНР



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