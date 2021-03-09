В челябинском поселке двое мужчин погибли при пожаре в частном доме

В Челябинске в поселке Першино в результате пожара погибли двое мужчин. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Пожар произошел утром 7 марта в одном из частных домов. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин. Женщину удалось спасти. С ожогами она госпитализирована в больницу.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говориться в сообщении.