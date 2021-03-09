09 Марта 2021
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взятка, белых, евро (2016) | Фото:СК РФ

Генпрокуратура назвала регионы с максимальным количеством выявленных взяток

Москва стала лидером среди российских регионов по количеству выявленных случаев взяточничества в 2020 году. На втором месте оказался Татарстан, третье место у Ставрополья, четвертое место у Подмосковья, замыкает топ-5 Башкирия. Также в списке лидеров оказались Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край, передает РИА Новости со ссылкой на главу управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

Меньше всего взяток к менее населенных регионах: на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

По словам сотрудника прокуратуры, лидируют те регионы, где сосредоточены финансовые потоки и активы, находятся федеральные органы власти и крупные промышленные центры, где принимаются экономически значимые решения.

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Генпрокуратура назвала регионы с максимальным количеством выявленных взяток

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Теги: взяточничество, коррупция, рейтинг, регионы



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