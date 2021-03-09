В Екатеринбурге утвердили главу Чкаловского района после отставки Мишарина

В Екатеринбурге назначен новый глава администрации Чкаловского района города.

Как передает корреспондент Накануне.RU, пост руководителя на постоянной основе занял Евгений Шипицын. Ранее он работал в качестве исполняющего обязанности главы. До своего назначения Шипицын занимал пост заместителя главы по социальным вопросам.

Напомним, прежний глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин ушел в отставку в середине февраля этого года.