09 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге утвердили главу Чкаловского района после отставки Мишарина

В Екатеринбурге назначен новый глава администрации Чкаловского района города.

Как передает корреспондент Накануне.RU, пост руководителя на постоянной основе занял Евгений Шипицын. Ранее он работал в качестве исполняющего обязанности главы. До своего назначения Шипицын занимал пост заместителя главы по социальным вопросам.

Напомним, прежний глава администрации Чкаловского района Вячеслав Мишарин ушел в отставку в середине февраля этого года.

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В Екатеринбурге утвердили главу Чкаловского района после отставки Мишарина

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Теги: Чкаловский район, глава, назначение, Екатеринбург



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