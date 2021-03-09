09 Марта 2021
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Политика За рубежом
лазерное оружие спутник (2012) | Фото:

В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями России в космосе

США обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и КНР в космосе, заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд.

По его словам, Москва и Пекин владеют лазерными установками различной мощности, которые с Земли могут уничтожить или повредить американские спутники, пишет Regnum. Помимо этого страны располагают противоспутниковыми ракетами и другими системами, считает генерал.

В декабре Космическое командование США распространило информацию о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Это может привести к катастрофическим глобальным экономическим последствиям и к загрязнению космоса, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Отмечалось, что Москва испытывает ракету вопреки своим призывам к предотвращению превращения космоса в поле битвы.

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В США заявили о беспокойстве в связи с возможностями России в космосе

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Теги: сша, россия, космос



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