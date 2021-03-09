В Великобритании начали поговаривать о конце монархии из-за скандального интервью Меган Маркл

Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое в минувшие выходные вышло в США, раскололо британское общество примерно пополам. Одни поддерживают сбежавшую из дворца парочку и обвиняют королевскую семью в расизме и других грехах, другие считают супругов неблагодарными и опасаются за здоровье королевы, которой на 10-м десятке лет сложно справляться с такими ударами. СМИ подчеркивают, что таких скандалов в британской королевской семье не случалось со времен матери Гарри – принцессы Дианы Уэльской.

Напомним, в интервью Опре Уинфри Маркл и ее муж рассказали о притеснениях в королевской семье, о травле журналистов, из-за которой голливудская актриса подумывала о самоубийстве, а также о расизме некоторых членов семьи – якобы, кое-кто (имен Гарри и Меган не назвали) переживал из-за цвета кожи первенца герцога и герцогини Сассекских (мама Меган является афроамериканкой).

The Guardian пишет, что сейчас Букингемский дворец находится под сильным давлением, однако, комментариев пока не последовало. Без ответа, как полагает издание, высказывания Маркл могут иметь "разрушительные последствия для репутации монархии".

Британский премьер-министр Борис Джонсон отказался участвовать в скандале. На пресс-конференции он заявил: "Возможно, лучшее, что я могу сказать, это то, что я всегда очень восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет в нашей стране. Другие вопросы, касающиеся королевской семьи, я уже давно не комментирую и не собираюсь отказываться от этого правила". Тем не менее, многие члены парламента и даже члены правительства уже начали высказываться, и эти высказывания не на стороне королевской семьи. Букингемский дворец призвали найти этого расиста, который опасался, что у принца Гарри будет темнокожий сын. В рядах радикальных республиканцев вообще с новой силой зазвучали призывы к упразднению монархии, которая себя дискредитирует (и не только этим случаем). Журналисты многих СМИ хоть и выразили солидарность, заявив, что Меган не травили, но все равно отмечают, что слова актрисы будут иметь огромную роль в судьбе британской королевской семьи и, возможно, "пути назад уже не будет".