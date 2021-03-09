09 Марта 2021
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УАЗ, МВД, ДТП (2021) | Фото: vk.com/public158918426

На Ямале полицейский пострадал в ДТП

В Новом Уренгое, в районе реки Томчара-Яха сотрудник полиции пострадал в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Ямала.

По информации ведомства, водитель автомобиля "УРАЛ" 1998 года рождения, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку и столкнулся со служебным автомобилем "УАЗ".

"В результате ДТП пострадал сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля. Им оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

автомобиль Урал, ДТП(2021)|Фото: vk.com/public158918426

УАЗ, МВД, ДТП(2021)|Фото: vk.com/public158918426

Позднее в дежурную часть МВД Нового Уренгоя поступило сообщение, что автомобиль "УРАЛ" был угнан. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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На Ямале полицейский пострадал в ДТП

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Теги: УАЗ, МВД, ДТП, полицейский, пострадавший, УРАЛ, угон



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