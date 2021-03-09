На Ямале полицейский пострадал в ДТП

В Новом Уренгое, в районе реки Томчара-Яха сотрудник полиции пострадал в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Ямала.

По информации ведомства, водитель автомобиля "УРАЛ" 1998 года рождения, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку и столкнулся со служебным автомобилем "УАЗ".

"В результате ДТП пострадал сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля. Им оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Позднее в дежурную часть МВД Нового Уренгоя поступило сообщение, что автомобиль "УРАЛ" был угнан. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.