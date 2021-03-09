Богатейший регион: на Ямале в домах престарелых постояльцам не хватает одежды и мебели

В двух домах престарелых, расположенных в Красноселькупе ("Милосердие") и Газ-Сале ("Забота"), нарушали права постояльцев. Например, им не хватало одежды, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

В зданиях хранили пожароопасные вещества и материалы в коридорах, по которым в случае возгорания должны были спасаться постояльцы. Эвакуационные выходы не были доступны. В ходу были различные электроприборы с повреждениями изоляции. Постояльцам, которые не могли самостоятельно передвигаться, не выдавали персональные браслеты для вызова персонала и оповещения о пожаре. Также пенсионеров недостаточно обеспечивали одеждой, в комнатах не хватало мебели.

Прокуроры Тазовского и Красноселькупского районов внесли главам интернатов представления, они оштрафованы. В результате нарушения устранены.