Суд признал незаконным решение ФАС о сговоре дорожников и экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах в Челябинской области. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы… в части признания губернатора Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 закона "О защите конкуренции" путем заключения соглашения между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и хозяйствующим субъектом и участия в нем, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в решении суда.

Также суд признал незаконным решение ФАС в части антиконкурентного соглашения между миндортрансом области и "Южуралмост".

При этом суд отказался признавать незаконным решение ФАС в части невыдачи предписаний об устранении нарушения антимонопольного законодательства по факту заключения запрещенных соглашений в связи с завершением их реализации и направления решения и материалов по делу в Следственный департамент МВД РФ и Генпрокуратуру.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку.

В июне "Южуралмост" подал иск к ФАС с требованием признать решение незаконным. Дубровский выступал в деле в качестве третьего лица. 16 декабря Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения антиконкурентного соглашения. В ноябре 2020 г. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ФАС и отменил решение суда первой инстанции. Дело было передано на новое рассмотрение.