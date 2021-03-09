09 Марта 2021
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Общество В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В ГД предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен на продукты

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации.

Парламентарий предложил дополнить ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком) третьим пунктом, сообщают" Известия".

Для физлиц будет предусмотрена ответственность в виде штрафа от 200 до 500 тыс. руб. или лишения свободы до трех лет, для юрлиц — в виде штрафа от 500 до 800 тыс. руб.

По словам Выборного, в России работают иностранные торговые сети. Он считает, что подорожание нередко связано с их попытками "подогнать наши внутренние цены под мировую конъюнктуру".

Напомним, ранее Россия попала в список "горячих точек" по росту цен на продукты, составленный агентством Bloomberg. По данным издания, меры по сдерживанию цен могут привести к еще большему росту инфляции, которая, в свою очередь, может спровоцировать протесты. В список также попали Турция, Индия, Бразилия и Нигерия.

Минпромторг РФ заявил, что предпосылок для резких изменений цен также не существует. Как говорят в министерстве, у кабмина России достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать в случае необходимости.

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В ГД предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен на продукты

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Теги: госдума, рост цен, фейки



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