"Беспредел": ХК "Автомобилист" недоволен судейством в проигранном матче с "Авангардом"

09 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Беспредел": ХК "Автомобилист" недоволен судейством в проигранном матче с "Авангардом"

Хоккейный клуб "Автомобилист" раскритиковал судейство в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина против омского "Авангарда". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча состоялась 8 марта в Екатеринбурге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

К концу третьего периода "Автомобилист" вел 3:1. За три с половиной минуты до конца основного времени "Авангард" получил двухминутное большинство, которое быстро реализовал Рид Буше.

"На полную истинные герои матча – арбитры Сидоренко и Оскирко (хотя в данном случае имена особого значения не имеют, становясь, по сути, нарицательными) – включились, когда дальше отступать было некуда: спустя тридцать секунд откровеннейший нырок Буше они оценили двухминутным штрафом для Чэя Геноуэя. Оценку этому бреду вы можете вынести сами, посмотрев повтор эпизода", - говорится в заявлении на официальном сайте екатеринбургского клуба.

В итоге омичи сравняли счет и перевели встречу в овертайм, где победу им принес Илья Ковальчук.

"Автомобилист" - "Авангард"(2021)|Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

"Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства – над духом игры в первую очередь: к людям, способным радоваться таким победам, настоящие победы не придут никогда. А людям, решающим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количества знаков можно и захлебнуться", - заявили после игры в "Автомобилисте".

В клубе пообещали направить видео спорных эпизодов на рассмотрение в КХЛ. Между тем, по данным спортивных СМИ, за высказывания о судействе "Автомобилист" теперь могут крупно оштрафовать.

После вчерашней игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Авангарда". Пятый матч между командами состоится 10 марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Беспредел": ХК "Автомобилист" недоволен судейством в проигранном матче с "Авангардом"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Автомобилист, Авангард, плей-офф, Кубок Гагарина, судейство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.03.2021 07:43 Мск Гол Ковальчука принес "Авангарду" победу над "Автомобилистом"
Ранее 03.03.2021 07:55 Мск "Авангард" разгромил "Автомобилист" в первом матче Кубка Гагарина
Ранее 01.03.2021 07:57 Мск "Автомобилист" встретится с "Авангардом" в 1/4 финала Кубка Гагарина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети