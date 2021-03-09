"Беспредел": ХК "Автомобилист" недоволен судейством в проигранном матче с "Авангардом"

Хоккейный клуб "Автомобилист" раскритиковал судейство в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина против омского "Авангарда". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча состоялась 8 марта в Екатеринбурге и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:4.

К концу третьего периода "Автомобилист" вел 3:1. За три с половиной минуты до конца основного времени "Авангард" получил двухминутное большинство, которое быстро реализовал Рид Буше.

"На полную истинные герои матча – арбитры Сидоренко и Оскирко (хотя в данном случае имена особого значения не имеют, становясь, по сути, нарицательными) – включились, когда дальше отступать было некуда: спустя тридцать секунд откровеннейший нырок Буше они оценили двухминутным штрафом для Чэя Геноуэя. Оценку этому бреду вы можете вынести сами, посмотрев повтор эпизода", - говорится в заявлении на официальном сайте екатеринбургского клуба.

В итоге омичи сравняли счет и перевели встречу в овертайм, где победу им принес Илья Ковальчук.

"Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства – над духом игры в первую очередь: к людям, способным радоваться таким победам, настоящие победы не придут никогда. А людям, решающим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количества знаков можно и захлебнуться", - заявили после игры в "Автомобилисте".

В клубе пообещали направить видео спорных эпизодов на рассмотрение в КХЛ. Между тем, по данным спортивных СМИ, за высказывания о судействе "Автомобилист" теперь могут крупно оштрафовать.

После вчерашней игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Авангарда". Пятый матч между командами состоится 10 марта.