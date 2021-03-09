Роскомнадзор хочет заблокировать Telegram-сервисы для сбора данных

Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные граждан России.

Ведомство считает, что их деятельность незаконна. Роскомнадзор для поиска владельцев ботов обратился в правоохранительные органы.

Как говорят эксперты, блокировка таких сервисов может оказаться неэффективной, так как популярность ботов усложнит создание механизма уголовной ответственности за подобную деятельность, пишет "Коммерсант".

Ранее Роскомнадзор в очередной раз обвинил соцсеть Twitter в распространении запрещенной информации. Подсчеты ведомство ведет с 2017 года.

Всего российский надзорный орган отправил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении информации.