09 Марта 2021
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор хочет заблокировать Telegram-сервисы для сбора данных

Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram заблокировать боты, которые собирают и распространяют персональные данные граждан России.

Ведомство считает, что их деятельность незаконна. Роскомнадзор для поиска владельцев ботов обратился в правоохранительные органы.

Как говорят эксперты, блокировка таких сервисов может оказаться неэффективной, так как популярность ботов усложнит создание механизма уголовной ответственности за подобную деятельность, пишет "Коммерсант".

Ранее Роскомнадзор в очередной раз обвинил соцсеть Twitter в распространении запрещенной информации. Подсчеты ведомство ведет с 2017 года.

Всего российский надзорный орган отправил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении информации. 

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Роскомнадзор хочет заблокировать Telegram-сервисы для сбора данных

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Теги: Роскомнадзор, Telegram



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