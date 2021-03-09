Создатели "Спутника V" потребовали извинений после сравнения с "русской рулеткой"

Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, после того, как она высказала свою позицию по одобрению препарата напрямую другими странами, назвав это "русской рулеткой".

"Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы",— сказано в заявлении в официальном аккаунте "Спутника V" в Twitter.

Подчеркивается, что Агентство ране не допускало подобных заявлений о других вакцинах.

Тем временем, администрация американского президента Джо Байдена знает о возможной дезинформации по поводу вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer/ BioNTech, имеющей отношение к российским спецслужбам.