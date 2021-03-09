В Челябинской области произошел сход вагонов

8 марта в 17:15 минут на 2005 км станции Миасс-3 Южно-Уральской железной дороги произошел сход вагонов подвижного состава, груженных цинковым кварцевым концентратом.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, по данному факту ведется процессуальная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в результате происшествия сошло с рельсов два вагона. Пострадавших нет.

В феврале в Нижегородской области произошел сход порожних грузовых вагонов на перегоне Шеманиха – Ветлужская.

Во время проезда грузового состава по железнодорожному переезду в хвостовые порожние вагоны состава врезался автомобиль марки Land Rover.