Экс-посол Украины призвал быть готовыми к разрыву дипотношений с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву нужно подготовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой.

По словам политика, при таких обстоятельствах можно обратиться к третьей стране, которая выступит посредником между двумя странами.

Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, "подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа", передает РБК.

В начале марта американский президент Джозеф Байден продлил на год ограничения в отношении Москвы, введенные в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Санкции касаются ряда официальных лиц России, крупных российских предпринимателей, несколько компаний и руководство ДНР и ЛНР. Ограничения продлеваются ежегодно.