"СберИндекс": в России выросли потребительские расходы

В начале марта в России ускорился рост потребительских расходов.

С 1 по 7 число траты россиян увеличились на 4,2% от года к году, говорят аналитики "СберИндекса". Основные траты пришлись на продовольственный сегмент и сектор услуг.

По данным "СберИндекса", за февраль расходы потребителей выросли больше чем на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего увеличились траты на компьютеры и бытовую технику, а экономили россияне в основном на путешествиях, кафе и книгах, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что расходы россиян на продукты и товары первой необходимости за последний год почти не изменились. Так, в январе 2021 года изменение к декабрю 2019-го составило только 5,5%, в прочем, в годовом выражении этот показатель и вовсе вырос на 0,5%. В итоге на эту категорию товаров россияне тратят порядка 43,6% своих доходов.