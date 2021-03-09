09 Марта 2021
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Общество В России
(2017) | Фото: &quot;Коммерсант&quot;

Россию на "Евровидении" представит Manizha

Певица Manizha представит Россию на конкурсе "Евровидение" в текущем году.

Она исполнит песню "Русская женщина". Таковы итоги прошедшего в прямом эфире на "Первом канале" голосования телезрителей.

Песенный конкурс состоится в мае в Роттердаме. "Евровидение" пройдет под слоганом "Откройся", пишет "Коммерсант".

Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором "Евровидения", заявил, что проведение конкурса в этом году в "обычном режиме" исключено.

Тем не менее, организаторы, в числе которых в этом году голландские компании NPO, NOS и AVROTROS, а также власти города Роттердам, представили три сценария, в рамках которых может состояться конкурс.

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Россию на "Евровидении" представит Manizha

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Теги: Евровидение, Manizha



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