Россию на "Евровидении" представит Manizha

Певица Manizha представит Россию на конкурсе "Евровидение" в текущем году.

Она исполнит песню "Русская женщина". Таковы итоги прошедшего в прямом эфире на "Первом канале" голосования телезрителей.

Песенный конкурс состоится в мае в Роттердаме. "Евровидение" пройдет под слоганом "Откройся", пишет "Коммерсант".

Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором "Евровидения", заявил, что проведение конкурса в этом году в "обычном режиме" исключено.

Тем не менее, организаторы, в числе которых в этом году голландские компании NPO, NOS и AVROTROS, а также власти города Роттердам, представили три сценария, в рамках которых может состояться конкурс.