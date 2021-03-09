Вашингтон назвал Лукашенко "последним диктатором Европы"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал белорусского президента Александра Лукашенко "последним диктатором Европы".

Это произошло во время церемонии чествования активисток всего мира за проявленную ими смелость. Первой из чествуемых, как заявил Блинкен, стала белорусская активистка Мария Колесникова. Он назвал ее борцом за демократию в Белоруссии.

"Перед президентским выборами в прошлом году она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы выступить против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы", сказал госсекретарь, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Казак.

Отмечается, что Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. Она находится в СИЗО.