Бывшая супруга Безоса вышла замуж

Бывшая жена богатейшего человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта.

Маккензи Скотт — одна из богатейших женщин в мире. Ее состояние оценивается в $53,5 млрд. Скотт развелась в 2019 году после 25 лет брака. По условиям соглашения о разводе женщина получила 4% акций компании Amazon, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что если личное состояние основателя Amazon Джеффа Безоса будет расти такими же темпами, как сейчас, то он может стать первым в истории триллионером уже в 2026 году – в возрасте 62 лет. Это данные анализа ресурса Comparisun.