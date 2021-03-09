09 Марта 2021
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Общество За рубежом
Маккензи Безос (2019) | Фото:Wikipedia

Бывшая супруга Безоса вышла замуж

Бывшая жена богатейшего человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта.

Маккензи Скотт — одна из богатейших женщин в мире. Ее состояние оценивается в $53,5 млрд. Скотт развелась в 2019 году после 25 лет брака. По условиям соглашения о разводе женщина получила 4% акций компании Amazon, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что если личное состояние основателя Amazon Джеффа Безоса будет расти такими же темпами, как сейчас, то он может стать первым в истории триллионером уже в 2026 году – в возрасте 62 лет. Это данные анализа ресурса Comparisun.

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Бывшая супруга Безоса вышла замуж

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Теги: Безос, США



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