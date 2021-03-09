Белый дом заподозрил Россию в дезинформации по вакцинам

Администрация американского президента Джо Байдена знает о возможной дезинформации по поводу вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer/ BioNTech, имеющей отношение к российским спецслужбам.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти следят за ситуацией. Тем временем, российская сторона сообщала о провокациях против отечественной вакцины "Спутник V", сообщает "Коммерсант".

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V".

Также он заявил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин.