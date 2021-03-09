ВОЗ: благодаря коронавирусу сократилось заболеваемость гриппом

Меры, принятые во всем мире для борьбы с эпидемией COVID-19, позволили значительно сократить заболеваемость гриппом.

Как сообщила глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильвия Брайанд, в Южном полушарии наблюдается "крайне низкая циркуляция гриппа".

По словам эксперта, те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует вводить паспорта для получивших вакцину от коронавируса.