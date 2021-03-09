В Госдуме назвали блокировку материалов СМИ в Facebook угрозой нацбезопасности

Блокировка соцсетью Facebook публикаций российских СМИ, основанных на данных правоохранительных органов, лишает граждан России доступа к важной информации.

Как заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев, это создает угрозу национальной безопасности. Он напомнил, что "речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов".

Пискарев считает это "вмешательством во внутренние дела нашей страны", сообщает ТАСС.

Соцсеть Facebook заблокировала сообщения ряда российских СМИ о поимке 18 февраля сторонников украинской молодежной радикальной группы "Маньяки. Культ убийц". Материалы были написаны на основе официальных релизов силовых ведомств, однако администрация соцсети сочла эти публикации fake-news.