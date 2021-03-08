Вассерман решил пойти в Госдуму

Победитель интеллектуальных игр, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман намерен баллотироваться в Госдуму на выборах, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Вассерман пока не выбрал партию, которую будет представлять, и возможно, пойдет самовыдвиженцем.

"Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно — это ещё рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем", — сказал он в интервью радио "Говорит Москва".

Напомним, что в 2016 году Вассерман уже становился кандидатом от "Справедливой России". Хотя прежде он связывал свое политическое будущее с КПРФ.