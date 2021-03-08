Праздник весны: коммунальщики подарили жителям Первоуральска преждевременные лужи

В Первоуральске в праздник Весны случился большой коммунальный потоп.

В районе ТЦ "Пассаж" все залило водой, в связи с этим пришлось отключить от водоснабжения более 20 домов на улицах: Ильича, Строителей, Вайнера, Ленина, Ватутина, Чкалова, 1 мая. Об этом сообщает мэрия города трубников.

Ограничена подача воды ещё на ряде улиц.

По улице Вайнера не ходит общественный транспорт.

Власти обещают устранить преждевременный приход весны на нескольких улицах уже в ближайшее время.