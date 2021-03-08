"Газпром" поставил в Европу первую партию "зелёного" СПГ

Компания "Газпром" 8 марта осуществила поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании, которое приводит РБК. "Зеленый" СПГ доставили на терминал Dragon в Великобритании, его покупателем стала англо-голландская нефтяная компания Shell.

"Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива", — заявила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Соглашение предусматривает совместную компенсацию углеродного следа партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены, уточнили в "Газпром".