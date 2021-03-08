08 Марта 2021
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Общество Пермский край
Любовь Васильева (2021) | Фото: Mash

8 марта в Прикамье: женщина перетаскала шифер на гору, чтобы построить будку

Жительница села Алтынное в Пермском крае перетащила на своих плечах несколько сотен килограмм шифера, чтобы соорудить на горе телефонную будку. Об этом сообщает Mash.

В селе проблемы со связью, и чтобы пообщаться по телефону или выйти в интернет, приходится подниматься на гору Майскую (почти 500 м), где есть прием. У Любови Васильевой муж часто ездит в командировки, а родители живут далеко, но для неё расстояние — не преграда. Она на своих плечах таскала в гору шифер, чтобы собрать укрытие от ледяного ветра.

Власти хоть и в курсе проблемы, но, по данным Mash, решать ее не спешат и якобы предлагают жителям скинуться на оборудование по 6 тыс. руб. с дома, дождаться вай-фая по госпрограмме в 2026-м, или надеяться на то, что операторы сами поставят вышку около нефтяного месторождения.

Любовь Васильева(2021)|Фото: Mash

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поздравляя жительниц региона с 8 марта, отметил: "В Пермском крае живут активные, целеустремленные и талантливые женщины. Мы искренне восхищаемся вашим умением все успевать: добиваться высоких результатов, строить карьеру, воспитывать детей, хранить домашний очаг".

Пожалуй, у него есть новый повод восхититься тем, как жительницы Прикамья всё успевают - не в пример многим чиновникам.

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8 марта в Прикамье: женщина перетаскала шифер на гору, чтобы построить будку

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Теги: 8 марта, телефонная будка, Любовь Васильева



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