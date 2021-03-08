Премьер-министр Сербии заявила о попытке госпереворота

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о попытке госпереворота в стране. По ее мнению, на это указывает незаконная прослушка разговоров Александра Вучича.

По данным правоохранительных органов глава государства и члены его семьи были незаконно прослушаны 1572 раза. В этом замешаны якобы функционеры правящей партии и высокие чины из МВД.

Напомним, в начале января президент Сербии Александр Вучич запустил сербскую часть газопровода "Балканский поток". Российский газ начал поступать в Сербию. Президент заявил, что Сербия после подключения газа стала намного богаче. Ожидается, что благодаря газу в Сербии возрастет число инвесторов. Сейчас власти намерены вести работы по развитию вторичной сети. Через Сербию газ пойдет в Венгрию. Этот участок - продолжение одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока". Также получателями газа по нему являются Турция, Болгария. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.