Акция 8 марта: военкомат предложил женщинам сдать не служивших бывших

Военкомат Ленинградской области преподнес женщинам оригинальный подарок на 8 марта, предложив сдать аккаунты тех бывших, которые не служили в армии.

Видеообращение начальника отдела областного военкомата Юрия Хромова размещено на странице администрации региона в Instagram. "Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах", - сказал начальник отдела.

Он добавил, что настоящий мужчина должен иметь военный билет.