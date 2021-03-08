08 Марта 2021
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Политика За рубежом
Меган Маркл принц Гарри (2019) | Фото:Press Association

Скандал в королевской семье: Меган Маркл и принца Гарри загнобили за цвет кожи ребенка

Меган Маркл и принц Гарри в интервью Опре Уинфри рассказали о жизни в королевской семье. Они поведали немало скандальных подробностей.

Как сообщает радио "Спутник", Меган Маркл пожаловалась, что подверглась жесткой травле. Некоторые члены королевской семьи говорили о цвете кожи первого ребёнка до его рождения и не планировали жаловать ему титул. А принц Гарри рассказал, что принц Чарльз перестал с ним разговаривать. Отношения с королевой и братом Уильямом у него по-прежнему тёплые.

Выяснилось, что тайная свадьба Гарри и Меган состоялась за три дня до "спетакля для всего мира", который был показан по ТВ, и на ней никого не было.

Меган считает, что королевская семья защищает себя лживыми вбросами в прессу о ней и Гарри. Также она поделилась, что вторым ребёнком пары будет девочка.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри, шестой в очереди на британский престол член королевской семьи, отказался от всех титулов, обязанностей при дворе, покровительства в благотворительных организациях и т.д. Для него и его семьи (жена – актриса Меган Маркл и сын Арчи) это означает почти полный разрыв с монархией.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон. (2019)|Фото: twitter.com/queenscomtrust

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Скандал в королевской семье: Меган Маркл и принца Гарри загнобили за цвет кожи ребенка

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Теги: Меган Маркл, интервью



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