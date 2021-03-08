В январе смертность в России начала снижаться

В январе в России умерли 220 тыс. человек. Это существенно меньше, чем было в декабре (243 тыс.), когда была зафиксирована наибольшая смертность по меньшей мере после 1947 года, а возможно, и после Великой Отечественной войны.

Тем не менее, смертность значительно превышает уровень января прошлого года - на 34%, или на 56 тыс. смертей. По регионам наибольшее превышение зафиксировано в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 46%). В Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах рост смертности составил около 25%. По субъектам РФ разброс еще больше. За исключением двух регионов - от 10% до 56% роста. В Ингушетии же рост составил 84%, а в Ненецком АО - снижение на 20%. Такие большие отклонения объясняются прежде всего малым числом смертей в этих регионах.

По отношению к декабрю снижение смертности в России составило почти 10% . Это связано, скорее всего, со стабилизацией ситуации с коронавирусом и улучшением доступа к медпомощи. Так, от коронавируса как основной причины смерти умерли 26 тыс. человек против 32 тыс. в декабре. Правда, пока это несколько больше, чем было в ноябре, в том числе больше общая смертность. А вот число смертей с коронавирусом такое же, как было в ноябре. Правда, через месяц Росстат еще раз уточнит его в сторону небольшого увеличения.

Отметим, что после начала коронакризиса наиболее благополучным с точки зрения смертности был август - всего 10% роста.

Всего от коронавируса как основной причины за все время умерли 131 тыс. россиян. Если брать годовой период с апреля 2020 по март 2021 года, то смертность конкретно от коронавируса составит около 165 тыс. человек, а рост общей смертности - около 460 тыс. То есть примерно 9% роста смертности в годовом исчислении вызвано самим коронавирусом, а еще 17% - ограничениями, запретами и прочей борьбой с ним. При этом статистика смертности от коронавируса может быть даже завышена. Это связано с тем, что произошло методологическое изменение учета причин смертности. Ранее если умирали после респираторных вирусных заболеваний, которые обостряли хронические болезни, именно хронические болезни указывали причиной смерти, а не ОРВИ, которое являлось лишь "спусковым крючком". Теперь же причиной считают саму вирусную инфекцию. В этих условиях считать, что все смерти, которые записаны как смерти от коронавируса, действительно были таковыми, некорректно. Тем не менее, если даже исходить из статистики Росстата, две трети роста смертности вызваны иными причинами, а не коронавирусом . Прежде всего, это неадекватные меры реагирования, которые привели к тому, что медпомощь стала гораздо труднодоступней.

В "ковидной" смертности смертности есть еще один очень интересный факт. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. Сеченова, д.м.н. профессор Игорь Гундаров еще в конце прошлого года обратил внимание на то, что по воскресеньям и понедельникам смертность от коронавируса существенно ниже - на 20% и больше, причем по понедельникам падение еще более сильное. Он связывает это с тем, что на выходных всегда неизбежны послабления пациентам, о чем он знает из собственного опыта. И организм выводит из себя все те химические вещества, которые в большом количестве прописывают врачи и которые "залечивают" больных до смерти. Например, через 5-7 дней после приема препаратов у половины больных развиваются тяжелейшие токсические реакции, сказал Гундаров со ссылкой на слова завотделением пульмонологии ФНКЦ ФМБА РФ Александра Аверьянова.

Так, в воскресенье у больных проявляется эффект субботнего послабления, в понедельник он еще больше усиливается, а во вторник снова резкий скачок смертности от тех препаратов, которые заставили принять больного в понедельник. Причем эта динамика характерна не только для России.

Можно убедиться в том, что оперативная статистика подтверждает такую динамику еженедельно - каждое воскресенье и понедельник смертность заметно снижается. Причем оно дополнительно повторяется по праздникам. Недавно такое же снижение произошло 22-24 февраля, поскольку 21-23 февраля были выходными. Существенное снижение смертности наблюдалось и с 1 января, оно продолжалось до 11 января, после чего 12 числа произошел резкий скачок вверх. Со вчерашнего дня смертность тоже снизилась примерно на 20%, что продолжится и завтра, поскольку оперативные данные сообщаются утром и относятся к предыдущему дню. А вот с 10 марта смертность снова подскочит. Это значит, что "ковидную" смертность можно легко снизить примерно на 20%, если не руководствоваться чрезмерными рекомендациями, "залечивающими" больных до смерти.

В целом динамика смертности пока наблюдается положительная. В феврале рост смертности будет уже гораздо меньше. И пока все указывает на то, что в марте эта тенденция продолжится.