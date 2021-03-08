Жители Челябинска обеспокоены массовой гибелью рыбы

В Студенческом карьере Челябинска произошла массовая гибель рыбы. Жители были обеспокоены этим и стали выкладывать фотографии мора в сеть.

Как сообщили Накануне.RU в минэкологии Южного Урала, скорее всего массовая гибель случилась из-за недостатка кислорода, и такое явление происходит постоянно ближе к весне.

"Рыбе под толстым слоем льда не хватает кислорода. Поэтому необходимо принимать меры, в частности, проводить аэрацию и насыщать воду кислородом", - сказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Он заверил, что уже в ближайшее время чиновники ведомства вместе волонтерами проведут работы по аэрации.

А сейчас проводятся необходимые исследования, чтобы установить точную причину происшествия.