В США люди вышли на массовую акцию в день начала суда по делу Флойда

В Миннеаполисе сотни людей вышли на митинг в день старта судебного процесса по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 минут, пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. После этого в США вспыхнули массовые протесты, в которых погибло не менее 11 человек. Большинство погибших — афроамериканцы.

Как сообщает StarTribune, сегодня марш начался напротив здания суда округа Хеннепин. Участники акции прошли по центру города с цветами и плакатами в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), шестеро добровольцев несли белый гроб, покрытый розами.

Напомним, экс-полицейский Дерек Шовин, подозреваемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, был освобожден под залог в $1 млн. По условиям освобождения под залог Шовин должен был оставаться до суда в своем доме в Миннесоте. После ареста экс-полицейского с ним развелась жена, она же продала дом в конце августа.