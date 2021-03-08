В США люди вышли на массовую акцию в день начала суда по делу Флойда

08 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
митинг Флойд (2021) | Фото: JERRY HOLT, STAR TRIBUNE

В США люди вышли на массовую акцию в день начала суда по делу Флойда

В Миннеаполисе сотни людей вышли на митинг в день старта судебного процесса по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 минут, пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. После этого в США вспыхнули массовые протесты, в которых погибло не менее 11 человек. Большинство погибших — афроамериканцы.

Как сообщает StarTribune, сегодня марш начался напротив здания суда округа Хеннепин. Участники акции прошли по центру города с цветами и плакатами в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), шестеро добровольцев несли белый гроб, покрытый розами.

Напомним, экс-полицейский Дерек Шовин, подозреваемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, был освобожден под залог в $1 млн. По условиям освобождения под залог Шовин должен был оставаться до суда в своем доме в Миннесоте. После ареста экс-полицейского с ним развелась жена, она же продала дом в конце августа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США люди вышли на массовую акцию в день начала суда по делу Флойда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Джордж Флойд, митинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2020 09:47 Мск Экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда, выпустили под залог в миллион долларов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети