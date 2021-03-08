Норвежец заявил, что Большунов их запугал

Норвежец Эмиль Иверсен, которому досталось "золото" во вчерашнем масс-старте на 50 км на чемпионате мира, раскритиковал российского лыжника Александра Большунова.

Напомним, на финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо пришел первым, вторым - его соотечественник Эмиль Иверсен, Большунов был лишь третьим.

"Я думаю, все видят, что было, я сейчас пошел домой, пускай, что хотят, то и делают, потому что если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил [мне] Клебо, я даже не собираюсь сегодня на награждение, это было нечестно", - сказал после гонки Большунов.

Однако затем судьи приняли решение о дисквалификации Клебо, и "золото" получил Иверсен, Большунову досталось "серебро".

И теперь Иверсен заявил, что дисквалификация его партнера по сборной Йоханнеса Клебо является незаслуженной, так как в действиях трехкратного олимпийского чемпиона не было умысла. Он отметил, что Клебо всегда ведет себя на трассе дружелюбно, чего нельзя сказать о Большунове. По мнению Иверсена, россиянин постоянно нарушает правила и пугает соперников. Об этом сообщает Dagbladet.