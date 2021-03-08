США планируют серию кибератак против России

США планируют в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Издание утверждает, что американские "контрудары" не будут очевидными, но о них узнают российское руководство, разведка и военные.

По данным собеседников газеты, взломы будут сопровождаться экономическими санкциями. Кроме того, президент США Джо Байден намерен подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки в будущем.

Американская разведка утверждает, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds: в марте 2020 года хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов компании. Среди них были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских предприятий.