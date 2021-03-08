Посол рассказал подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР

Стали известны подробности крушения вертолета в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Инцидент произошел с аппаратом марки "Газель". В тот день экипаж перевозил в госпиталь в Банги раненого российского военного инструктора. В ходе полета у машины возникли технические проблемы с двигателем, и она совершила жесткую посадку. Об этом рассказал РИА "Новости" посол в ЦАР Владимир Титоренко.

Армия ЦАР использует этот вертолет для наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги. По этому пути идет снабжение столицы ЦАР продовольствием и медикаментами. Периодически эта дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов мятежниками.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее о подробностях аварии на "России-1" рассказали сами российские военные. "Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. (...) Никто не пострадал. Упали на мягкую почву", — рассказал боец.

Командир отряда запросил срочную эвакуацию на вертолете. Когда он приземлился в болото, из его бака вытекло топливо. В итоге произошло возгорание. Летчика и раненого инструктора доставили с военным конвоем до ближайшего аэродрома. Оттуда их отправят в Москву.